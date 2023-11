Sampdoria, verso il Palermo: oggi la rifinitura, Stojanovic in gruppo. Le ultime

Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista della sfida contro il Palermo , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Luigi Ferraris": fischio d'inizio alle ore 16:15. Nella giornata di ieri, Valerio Verre e compagni - già in ritiro - hanno svolto una seduta di allenamento a Bogliasco.

Andrea Pirlo e staff hanno ritrovato Petar Stojanovic, che ha lavorato in gruppo per una sessione pomeridiana incentrata su esercitazioni e partitelle tattiche. Personalizzato sul campo per Antonio Barreca; percorsi di recupero anche per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola. Oggi, informa il club ligure, la conferenza stampa del tecnico blucerchiato precederà la seduta di rifinitura al pomeriggio.