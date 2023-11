Sampdoria: squadra in ritiro da stasera. Stojanovic verso il recupero? Le ultime

Le ultime in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato 4 novembre, alle ore 16:15, allo Stadio "Luigi Ferraris".

Due gruppi di lavoro ieri per la Sampdoria, dopo essere rientrata a Genova da Salerno a seguito della sconfitta per 4-0 rimediata in Coppa Italia. A Bogliasco, dopo aver tenuto i blucerchiati a rapporto in sala video, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diviso la rosa a disposizione: i maggiormente impegnati all'Arechi - informa il club ligure - hanno svolto una seduta rigenerante secondo le esigenze individuali; per tutti gli altri, allenamento a base di esercitazioni atletiche e tecnico-tattiche.