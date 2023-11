Sampdoria-Spezia, probabili formazioni: Pirlo, quante assenze. D’Angelo con Esposito

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 20:30, allo Stadio "Ferraris" di Genova, la Sampdoria ospiterà lo Spezia nella gara che aprirà la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Il derby ligure è uno snodo fondamentale per entrambe le formazioni. I padroni di casa, infatti, arrivano da due importanti vittorie di fila conquistate contro Palermo e Modena prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, che hanno permesso agli uomini di Andrea Pirlo di scalare posizioni in classifica. Lo Spezia, invece, non è ancora riuscito a trovare la quadra, optando per il cambio in panchina: esonerato Massimiliano Alvini, la squadra è stata affidata all'esperto Luca D'Angelo.