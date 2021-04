Sampdoria, rebus panchina: Ferrero incontra Ranieri a fine aprile per decidere il futuro. Dettagli e nodi da sciogliere

Appuntamento entro la fine di aprile.

Sarebbe già stata fissata una data per l’incontro tra il mister blucerchiato nativo di Roma, Claudio Ranieri e il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, per trattare sul rinnovo del contratto dell’ex Juventus e Leicester.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il tecnico doriano, in scadenza il prossimo giugno, non sarebbe disponibile a una decurtazione dello stipendio e chiederebbe precise garanzie tecniche sull’organico da allestire nella prossima stagione. Il patron del club ligure vorrebbe ripartire ancora dall’esperienza del sessantanovenne tecnico ex Roma ed Inter, ma le possibilità di vedere Ranieri ancora sulla panchina blucerchiata sarebbero ridotte al lumicino.

Altra questione spinosa in casa doriana quella legata al rinnovo di Fabio Quagliarella, anche lui in scadenza di contratto a fine giugno. Ad oggi, il trentottenne capitano blucerchiato guadagna 1,7 milioni a stagione: cla dirigenza doriana vorrebbe tagliare il 30% dell’ingaggio del bomber ex Napoli. Le parti lavorano al raggiungimento di un’intesa che potrebbe essere trovata aggiungendo dei bonus legati ad rendimento ed obiettivi.