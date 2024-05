Sampdoria, Pirlo: “Palermo? Una finale, vogliamo la A. Sappiamo di essere forti”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico blucerchiato alla vigilia del match: "Lucidità e coraggio, dobbiamo solo vincere".

"E' una finale. Sarà importante essere lucidi e giocare con coraggio. Gli indisponibili sono Murru, Girelli e Darboe". Lo ha detto Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". "A Palermo dicono che siamo favoriti? Forse lo fanno per scaramanzia. Quando sei ai playoff tutti sognano la Serie A. E' una finale. Una partita secca. Abbiamo solo un risultato a disposizione, quello di vincere tra i 90 e i 120 minuti. Sarà importante interpretarla bene, sapendo che puoi far gol sia all'inizio sia alla fine. Quindi stare dentro alla partita, non essere emotivi, non andare incontro a quello che può succedere o non succedere in campo. Essere sempre lucidi. Arriviamo in un momento buono sia a livello fisico sia mentale. Ce la andiamo a giocare serenamente, cercando di vincere la partita".

SUL PALERMO - "Il Palermo penso farà la sua gara. Possono partire forte, con l'entusiasmo dello stadio pieno. Inutile che stiano ad aspettare gli eventi della gara, cercheranno di aggredirla e noi dobbiamo cercare di fare lo stesso. Noi dobbiamo stare dentro, sapere quello che dobbiamo fare e farlo nei migliore dei modi. Prendere gol complicherebbe tutto il piano gara. Mignani dice che la Sampdoria è favorita e che avere due risultati su tre è uno svantaggio? Lui può dire quello che vuole, può dire che siamo favoriti. Non ci fa effetto. Ce lo prendiamo, sappiamo di essere forti e sappiamo che dobbiamo solo vincere. Non aspettiamo cose da altri, dovremo prendercelo da noi stessi questo risultato. Dovremo affrontare questo match con coraggio. Certo quando hai due risultati a disposizione puoi gestire la partita in modo diverso".

I SINGOLI -"Abbiamo recuperato tutti i giocatori d'attacco. Abbiamo perso solo Darboe, anche Vieira è tornato in gruppo. Per la prima volta abbiamo quasi tutti a disposizione. Ho parlato ai ragazzi. Sanno bene che è una partita da dentro o fuori. Ma non dobbiamo farci prendere dalle ansie. Queste partite sono belle da giocare, da vincere. Ma devi essere libero mentalmente, non farti troppi pensieri. Altrimenti si va incontro a delusioni. Sgombrare la testa da tutto quello che non serve. Meglio puntare sui giocatori d'esperienza? Dall'inizio del campionato ho scelto sempre in base a quello che mi serviva durante le partite. Ho sempre fatto giocare chi meritava di giocare. In certe situazioni un po' di esperienza torna comodo. Nel percorso abbiamo avuto tante situazioni. Tanti giovani sono pronti a giocare di fronte a questi grandi palcoscenici. Ricci? E' un giocatore che ha la stima nostra, dello staff, dei compagni. Un ragazzo d'oro. Ha avuto problemi nel corso della stagione ma adesso sta bene, è fresco. Può tornare utile in questo momento. Sono contento delle sue ultime prestazioni".

FORMAZIONE - "Dubbi di formazione? Quando hai a disposizione tanti giocatori la cosa più difficile per un allenatore è scegliere chi giocare. Qualche dubbio lo abbiamo, stanno tutti bene. I ragazzi sono sereni. Dovevamo anzi tenerli un po' a freno, c'era grande intensità negli allenamenti. Lo spirito è quello giusto. Sono consapevoli di quello che si vanno a giocare. Ora ci sono i playoff, è il momento di arrivare al sodo. Quando vedi l'obiettivo, lo devi andare a prendere. Sono molto contento di Stojanovic, ha avuto una crescita importante. Si è rimesso in gioco nonostante qualche prestazione al top. Quando ti alleni bene, le prestazioni vengono da sole. Quando arrivi qui, giochi per la Serie A, tutti sognano di poterla centrare. Inizia un altro torneo, quello più importante, quello che volevamo da inizio stagione. Cercheremo in tutti i modi di sognare il ritorno in A. Nei playoff si azzera tutto. Lo abbiamo visto anche ieri in Coppa Italia. Sembrava che l'Atalanta fosse in un momento magico, poi la Juventus ha vinto la partita. Sono contento della vittoria della Juve. Io la giacca non me la tolgo (come Allegri, ndr)? La giacca me la tengo addosso, fa freddo...", ha concluso Pirlo.

