Sampdoria, Pirlo: “Obiettivo Serie A ma non illudiamo nessuno. Rivali? Palermo…”

Termina oggi il ritiro della Sampdoria in quel di Livigno, con l'amichevole contro la Pro Patria . La compagine blucerchiata, che ha trovato in Andrea Pirlo il suo nuovo condottiero dopo l'addio di Stankovic , è tra le maggiori candidate alla promozione in Serie A . Proprio il tecnico ex Juventus si è soffermato sull'argomento e sulle sensazioni per il futuro, intervenuto alle colonne de "La Gazzetta dello Sport". Ecco le sue dichiarazioni:

"C’è grande entusiasmo. Siamo consapevoli di rappresentare un grande club, non possiamo sbagliare né deludere le aspettative dei tifosi. Siamo all’inizio di un percorso, c’è una nuova proprietà che sta investendo per far ripartire la squadra, servirà tempo per tornare ad essere un club competitivo, non solo in Italia, ma anche in Europa. Responsabilità? Gli allenatori sono tutti sotto pressione, perché sono i primi che saltano in caso non dovessero andare bene le cose. Le responsabilità mi sono sempre piaciute, le ho sempre prese con serenità e lo faccio tuttora, sapendo di essere in una società bene organizzata: qui è stata creata una struttura da Champions. Serie A? Normale essere tra i papabili: il nome Sampdoria è quello di una squadra sempre stata in A. Partiamo da zero, con tanti giovani, non dobbiamo illudere nessuno, l’obiettivo è quello ma va dosato gara per gara. Rivali? Palermo, Cremonese, Parma e Spezia hanno il nostro stesso obiettivo, poi c’è sempre qualche sorpresa"