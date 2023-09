Sampdoria, Pedrola: “Voglio subito la promozione in A, ma Parma e Palermo…”

"Sono entrato in punta di piedi, era un ambiente nuovo, ma non ho trovato difficoltà. C’è un gruppo rinnovato, ho partecipato a questo processo di crescita". Lo ha detto Estanis Pedrola, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Nato a Cambrils, in Spagna, il 24 agosto 2003, il giovane talento della squadra di Andrea Pirlo è approdato alla Sampdoria nel corso della sessione estiva di calciomercato, in prestito dal Barcellona. "E’ vero, ho carattere, ma non c’è stato il tempo di riflettere quando sono andato in campo. Aggiungo che questa Samp non sempre ha ottenuto sin qui quel che avrebbe meritato, ma la strada è giusta", le sue parole.