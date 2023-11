Sampdoria-Palermo, Stankovic: “Vittoria di gruppo, è stata dura. Quella parata…”

"E' stata dura, però da squadra abbiamo combattuto fino alla fine quando c'era bisogno. Sono molto contento dei tre punti, servivano tanto. Adesso dobbiamo ripartire da qui, ogni partita deve essere così e dobbiamo fare più punti possibili. La parata più bella? Non l'ho ancora visto, ero preso dalla partita, penso quella quando Mancuso si è girato in area e ha tirato, però non mi interessa se è bella o no. Era importante per la squadra e me la porto a casa. Non abbiamo subito gol? E' un premio per noi, per il portiere e per i difensori. Due clean sheet di fila in casa è bello, speriamo di farne il più possibile. Ci faremo trovare pronti, lavoreremo duro, prima pensiamo a recuperare. Ci godiamo questa vittoria, ma da domani (oggi, ndr) pensiamo subito al Modena ed a portare punti a casa", ha concluso l'estremo difensore della Samp.