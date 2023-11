Sampdoria-Palermo, Pirlo vs Corini. Gazzetta: “Una sfida bresciana tra ex registi”

Andrea Pirlo ed Eugenio Corini si sfideranno per la prima volta: la gara è in programma sabato pomeriggio a Marassi.

"Una sfida bresciana tra ex registi". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla gara tra Sampdoria e Palermo , in programma sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Luigi Ferraris". Un match che vedrà protagonisti anche Andrea Pirlo ed Eugenio Corini sulle rispettive panchine.

I due allenatori si sfideranno per la prima volta in carriera. "I due allenatori sono bresciani e da giocatori sono stati registi dai piedi raffinati, con in comune la maglia della Juve oltre a quella del Brescia. Pirlo debuttò quando in campo c’era Corini. Se il tecnico della Samp è al debutto in B, Corini è un veterano della categoria con 160 panchine e un salto in A proprio con il Brescia", ricorda il noto quotidiano.