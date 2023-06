Sampdoria, nodo allenatore: accordo saltato con Grosso? Baroni e le alternative

Chi sarà il nuovo allenatore della Sampdoria? Il tecnico ex Frosinone avrebbe avanzato qualche dubbio: la situazione.

"Il matrimonio tra Fabio Grosso e la Sampdoria rischia di saltare". Apre così l'edizione odierna di "Tuttosport", che punta i riflettori in casa blucerchiata. Dopo l'addio al Frosinone, Fabio Grosso sembrava in pole per la panchina della Sampdoria del duo Radrizzani/Manfredi. Nelle ultime ore, il dietrofront.