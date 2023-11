Sampdoria, l’ex Nicolini: “Col Palermo ha dominato, visto tanta voglia di vincere”

"Ho visto una bellissima Sampdoria, che ha dominato nel primo tempo e avrebbe potuto raddoppiare nel secondo". Lo ha detto Enrico Nicolini , intervenuto ai microfoni di Telenord. Diversi i temi trattati dall'ex calciatore della Sampdoria : dalla vittoria interna conquistata dagli uomini di Andrea Pirlo contro il Palermo di Eugenio Corini, ottenuta grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Fabio Borini , alle possibili scelte del tecnico blucerchiato in vista dei prossimi impegni ufficiali. Ma non solo...

"La parte più bella dell’incontro è stata la lotta, il volerla vincere a tutti i costi. Il portiere è stato bravo a risolvere diverse situazioni ingarbugliate. Ma questa voglia di vincere è la prima volta che la vediamo. Ogni volta che fai una partita bene, si inizia a guardare in avanti. Io guardo dietro, questo è un campionato di grande insidie, ma ti viene l’arrabbiatura per poter fare meglio di quanto fatto. Se una partita del genere ci fosse stata col Cittadella e Catanzaro avremmo due punti in più", le sue parole.

"Io metterei De Luca, sa fare il suo mestiere: Esposito potrebbe giocare al posto di Verre. Questa rosa manca di giocatori cardine, tanti potrebbero fare bene la categoria, ma manca un centrale di categoria, un regista e un centravanti. La squadra non li ha. L'attacco? Il problema è finalizzare il gioco, hai segnato su rigore. E’ un problema serio: serve un centravanti di stazza e sono convinto che la presenza in campo di De Luca possa far giocare bene chi gli sta affianco. E’ un giocatore con caratteristiche che nessun altro ha ad oggi in rosa", ha concluso Nicolini.