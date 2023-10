Sampdoria, Legrottaglie: “Penalizzati da scelte arbitrali, è una mancanza di rispetto”

Dopo la sconfitta, il dirigente ha contestato la decisione dell'arbitro sull'episodio del rigore concesso al Sudtirol nel finale.

"Sembra assurdo analizzare una sconfitta quando la squadra ha tenuto bene il campo fino a 13' dalla fine. Il 3-1 non rispetta quanto si è visto in campo". Lo ha detto Nicola Legrottaglie al termine della sfida fra Sudtirol e Sampdoria, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Druso". Il responsabile dell'area tecnica del club blucerchiato ha analizzato la prestazione offerta dalla squadra di Andrea Pirlo in occasione della partita valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie B, e la sconfitta rimediata.

"Il Sudtirol è stato bravo a capovolgere una situazione negativa, ma c'è stata una grande disattenzione da parte della squadra arbitrale. Tutti possono sbagliare, a me sembrano abbastanza chiare le immagini, ma comunque il problema è non utilizzare la review al monitor prima di prendere una decisione cruciale per le sorti del match. Avesse rivisto le immagini e confermato la decisione saremmo andati sul piano delle opinioni diverse, ma così non va bene. La trovo una mancanza di rispetto nei nostri confronti".

Parole dure, quelle di Legrottaglie. La Samp, nel dettaglio, ha perso nel finale dopo essere andata in vantaggio con un gol di Facundo Gonzalez; al 77' il pareggio di Odogwu, nel recupero un dubbio calcio di rigore realizzato da Casiraghi e la rete di Pecorino per il definitivo 3-1.

"Non andare a rivedere quell'episodio a poi scatenato le proteste e la rabbia dei nostri ragazzi. Devono cambiare le regole. Sugli episodi chiave delle gare sarebbe giusto andare sempre a rivedere al monitor le scelte degli arbitri. Deve cambiare il trend. Siamo andati in vantaggio senza mai rischiare nulla prima, poi sembravamo in controllo. Sul gol subito abbiamo sbagliato e loro si sono galvanizzati. Siamo dispiaciuti, non meritavamo la sconfitta", ha concluso.

