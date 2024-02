Sampdoria, l’ad Fiorella: “Club solido anche senza A. Da Vidal azioni di disturbo”

"Sul piano sostanziale la Sampdoria rischia poco o nulla, a livello di immagine il disturbo è evidente". Lo ha detto Raffaele Fiorella, come riportato da "La Repubblica". L'amministratore delegato della Sampdoria si è espresso in merito al ricorso presentato da Gianluca Vidal presso il Tribunale di Milano per rendere nulla la cessione di Massimo Ferrero. L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 28 febbraio e, in quella data, potrebbe arrivare il sequestro cautelare delle azioni che fanno parte della causa in questione. "Già in estate il tribunale ligure ci ha dato ragione, ora Vidal si muove a Milano ma gli elementi sono identici. Il tutto durante il mercato invernale, come a voler creare un danno nelle trattative. Per fortuna queste iniziative non influenzano gli investitori: ci hanno dato i 6 milioni necessari per rispettare gli impegni federali entro il 16 febbraio", ha sottolineato l'ad blucerchiato.