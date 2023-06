Sampdoria, il cerchio si stringe: lunedì previsto l’incontro con Grosso. Le ipotesi

Scrupolo, minuziosità, oculatezza. Questi i criteri che ispirano rigorosamente il casting in corso di svolgimento in casa Radrizzani-Manfredi per individuare il nuovo tecnico della Sampdoria. Una panchina particolarmente ambita, non solo su scala nazionale, dopo l'addio di Dejan Stankovic, conseguenziale alla retrocessione in Serie B. Per la nuova proprietà blucerchiata c'è voglia di compiere una scelta ponderata e accurata, puntando su un tecnico che abbia in dote tutti i requisiti utili a garantire progettualità, stabilità e risultati ambiziosi a medio-lungo termine.