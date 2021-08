Sampdoria, Ferrero strizza l’occhio alla Roma: “Mourinho, prendi Damsgaard”

Le parole del numero uno del club blucerchiato in merito al futuro del suo gioiello danese

Esuberante in molti suoi aspetti, mai banale o scontato in ambito calcistico. Il patron della Sampdoria ha spesso nascosti nella manica assi che nessuno si aspetterebbe, complice il suo carattere marcatamente estroverso. Il numero uno del club blucerchiato è intervenuto in merito al futuro del talentino danese di proprietà dei liguri, messosi ampiamente in mostra durante tutto il corso di Euro 2020. Chiaro dunque l'appello volto da parte del presidente del club genovese alla Roma di Josè Mourinho, alla quale ha offerto il cartellino del classe 2000 in eventuale sostituzione di Xhaka, colpo ormai svanito per la dirigenza giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni: "Damsgaard è il centrocampista che serve alla Roma, se mi chiamano ci mettiamo d'accordo. Si tratta di un calciatore che è più forte di Xhaka e può giocare anche in quel ruolo. Sediamoci, basta che mi chiamino e una soluzione la troviamo insieme. Xhaka non andrà alla Roma, quindi gli serve un altro centrocampista. Io vorrei che Damsgaard andasse alla Roma perchè sono romanista e sarebbe un grande rinforzo".