Sampdoria, Ferrero risolve il rebus in panchina: ufficiale l’arrivo di D’Aversa

Dopo l'esperienza della scorsa annata al Parma, Roberto D'Aversa è pronto ad iniziare la sua avventura sulla panchina della compagine blucerchiata

Dopo settimana di incontri e analisi degli scenari, Massimo Ferrero ha ufficialmente trovato il sostituto in panchina di Claudio Ranieri per la prossima stagione blucerchiata. Una storia travagliata quella dell'ex allenatore del Parma nell'ultima annata sportiva, che ha però adesso la possibilità di rifarsi in seno ad un nuovo ambizioso progetto come quello studiato in queste settimana dal club ligure. Una scelta, quella di D'Aversa, che apre un nuovo capitolo alla Sampdoria, uscita dalla scorsa Serie A con un nono posto e l'ambizione di potersi ulteriormente superare a partire già dal prossimo campionato.