Sampdoria, Ferrero: “Ribery? Non siamo interessati, ci teniamo stretti Quagliarella”

Il numero uno della compagine blucerchiata smentisce in maniera categorica un possibile arrivo del fuoriclasse francese in quel di Genova

Ribery? Già ho quello italiano, Fabio Quagliarella.

Queste le parole di Massimo Ferrero, intervenuto in merito alla sempre più insistente indiscrezione di calciomercato che presupporrebbe un interessamento da parte del club blucerchiato per Franck Ribery. Il fuoriclasse francese non ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina, svincolandosi ed essendo libero dal 1 luglio di poter accordarsi con un altro club. Le voci più insistenti avrebbero visto un gradimento del giocatore verso un'altra destinazione italiana, con il campionato di Serie A che sembra davvero affascinare tanto l'ex stella del Bayern Monaco. Tra le papabili concorrenti ad acquistare Ribery sembrava giungere prepotente la Sampdoria di Ferrero, con quest'ultimo che ha tuttavia smentito un eventuale interessamento di mercato per il giocatore.

In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Tuttosport, il numero uno della compagine ligure ha speso due parole proprio nei confronti di questa insistente voce di calciomercato, oltre che nei confronti del recente approdo di Roberto D'Aversa sulla panchina blucerchiata. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Prima di venire qui non sapevo chi fosse Eto’o. In un albergo a Londra avevo scambiato un cameriere per Eto’o, ero andato ad abbracciarlo e mi aveva preso per matto. Ribery è stata una scelta della Fiorentina. Con tutto il rispetto io ho il Ribery italiano: Quagliarella. Starà con noi anche quest’anno e se ce la farà anche il prossimo. Rimarrà con me finché lo vorrà".

"Panchina a D’Aversa? Ci ho messo più tempo perché non potevamo permetterci di sbagliare. Ho guardato come giocava Ranieri e sono andato a vedere come gioca D’Aversa. E poi ho guardato l’uomo. E’ andato via un signore elegante che ha dato serenità ai calciatori. Io penso che D’Aversa abbia lo stesso profilo, di eleganza e di gioco".