Sampdoria, Faggiano si presenta: “Ringrazio Ferrero, pronto a lavorare sodo”

Daniele Faggiano, ex ds rosanero, entra a far parte dell'area tecnica della Sampdoria. Dopo aver rescisso il contratto che lo legava al Genoa, il direttore sportivo approda nella squadra doriana, dove collaborerà con Carlo Osti

Queste prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club doriano: "Devo ringraziare Ferrero perché mi ha voluto come suo collaboratore. Non posso nascondere che i messaggi di supporto che mi ha mandato mi hanno fatto piacere. Ho apprezzato. Dobbiamo essere tutti bravi, perché l'unione fa la forza".

Chiosa finale sul rapporto con i tifosi: "Voglio essere valutato non per quello che faccio adesso, ma a fine campionato. Bisogna lavorare sodo e cercare di portare a casa dei risultati sia in campo che fuori. Ai tifosi chiedo di starci vicino come stanno facendo già qui in ritiro".