Sampdoria, D’Aversa pronto a sostituire Ranieri: accordo vicino, le ultime

Roberto D'Aversa sarebbe pronto a diventare il nuovo tecnico della Sampdoria: l'ex allenatore del Parma sarebbe vicino alla panchina blucerchiata dopo un incontro positivo avvenuto con Massimo Ferrero e i vertici del club genovese

Dopo l'ennesima annata sportiva costituita da alti e bassi, Massimo Ferrero vorrebbe invertire in maniera decisa la tendenza in Serie A della sua Doria. La soluzione ideata dal patron blucerchiato - in seguito all'addio di Claudio Ranieri - sarebbe proprio quella di affidare la panchina dei liguri all'ex tecnico del Parma. Proprio per questo motivo, la società del capoluogo genovese avrebbe avuto un aperto confronto con D'Aversa che, secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, avrebbe dato esito positivo.