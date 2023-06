Sampdoria, con Radrizzani si sogna in grande: Paratici e Chiellini nel mirino

La Sampdoria è retrocessa in Serie B ma punta ai grandi nomi: Fabio Paratici e Claudio Chiellini in pole per il ruolo di dirigenti

Secondo quanto riportato da TuttoB, il nome del direttore sportivo e quello del consulente del mercato sono le prime priorità del club ligure. Fabio Paratici è il grande nome che i nuovi acquirenti vogliono portare in dirigenza, con lui arriverebbe anche un altro ex Juventus, Claudio Chiellini. Quest'ultimo reduce da due ottime stagioni a Pisa nel ruolo di ds e potrebbe decidere di ripartire ancora una volta dalla cadetteria, vista l'esperienza ormai conclusa in Toscana. Paratici invece è inibito, quindi può lavorare solo come parte esterna e delegando i principali compiti di un normale polo manageriale. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda blucerchiata.