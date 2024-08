Sampdoria, Coda: “Tutino? Presi per fare gol. In testa un obiettivo importante”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante blucerchiato, in gol contro il Frosinone, dopo il pareggio dello "Stirpe".

Mediagol ⚽️ 20 agosto - 14:18

"Sono contento di come abbiamo giocato a Frosinone, per la reazione che c’è stata da parte della squadra. Sapevamo cosa fare, le giocate tornavano e abbiamo cercato sempre di imporre il nostro gioco". Lo ha detto Massimo Coda dopo la gara contro il Frosinone, andata in scena lo domenica sera allo Stadio "Stirpe".

"Nonostante lo svantaggio nel primo tempo, abbiamo creato tanto. Purtroppo abbiamo subito due gol perdendo due palle sanguinose. Giocando in questo modo, siamo molto aperti. Si sbaglia a perdere questi palloni, su questo dobbiamo stare attenti, ma c’è tempo per migliorare. Il rimpianto è tanto, c’era stata una reazione forte, eravamo riusciti a ribaltare il risultato. Poi abbiamo cercato di gestire la palla, ma forse ci siamo piaciuti troppo e abbiamo sbagliato. Siamo delusi e questo vuol dire che nella nostra testa c’è un obiettivo importante", ha proseguito l'attaccante della Sampdoria, come riportato da "TuttoMercatoWeb".

"Il senso dell’esultanza? Che non piangi più... Io e Fabio (Depaoli ndr) giocavamo insieme a carte in ritiro. Siamo una bella coppia. Mi fa piacere sia tornato in campo, mi ha messo una palla d’oro. Tutino? Siamo stati presi per fare gol e ci siamo trovati parecchio. Poi c'è tempo per migliorare, questa era solo la prima giornata, ma le giocate sono state quelle giuste. Akisanmiro? Una piacevole sorpresa, sa sempre cosa fare nonostante l’età. Raddoppia, sa giocare, è davvero tanta roba".