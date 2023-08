Sampdoria, Cassano: “Radrizzani ha fatto una marea di ca**ate. Ha avuto c*lo con…”

Non si trattiene con le parole l'ex Sampdoria che attacca l'attuale proprietà blucerchiata concentrandosi sulla figura di Radrizzani.

Parola ad Antonio Cassano . L'ex fantasista di Sampdoria , Inter e Real Madrid tra le altre, è intervenuto ai microfoni della BoboTv per commentare il nuovo progetto del club blucerchiato targato Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Queste le sue dichiarazioni:

“Radrizzani ha avuto c*lo quando ha preso Bielsa, e quindi è diventato qualcuno. Mi aveva contattato due o tre anni fa per un ruolo nella sua azienda ma non ero interessato. E poi ha fatto una marea di ca**ate alla Sampdoria, deve rigare dritto. Ha mandato via il dottore Baldarri dopo 40 anni e il fisioterapista, anche lui alla Samp da 35 anni. Ha fatto tutto il prete Legrottaglie, da quando sono arrivati anno fatto tutto loro“.