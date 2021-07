Sampdoria, Candreva: “Serie A mai semplice, vogliamo migliorarci. Keità è pronto”

Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, parla del futuro della Sampdoria con D'Aversa in panchina, soffermandosi anche sulla situazione di Keità Baldè, in trattativa per il passaggio all'Inter.

Antonio Candreva, centrocampista in forza alla Sampdoria, ha parlato a Sky Sport delle ambizioni e degli obiettivi del club doriano per la prossima stagione di Serie A: "Prime sensazioni positive, finalmente siamo tornati in ritiro dopo aver saltato un anno. Con D'Aversa tutto bene, con un allenatore nuovo si riazzera tutto, in questa prima settimana sta andando tutto bene e stiamo cercando di conoscere il mister e lui noi. Le ambizioni della squadra? La Sampdoria deve essere ambiziosa, veniamo da un gran campionato ma dobbiamo migliorarci. La nuova stagione sarà difficile, la Serie A non è mai semplice".

L'ex Inter si sofferma poi sul possibile passaggio di Keità Balde al club nerazzurro, la cui trattativa è ancora in corso: "Keita all'Inter con Simone Inzaghi? È il momento giusto, credo sia pronto e gli faccio l'in bocca al lupo. Se dovesse tornare all'Inter,Keita credo potrà dimostrare il suo valore".

Classe 1987 e cresciuto nelle giovanili della Ternana, Antonio Candreva è alla sua seconda stagione alla Sampdoria, acquistato nell'estate 2020 dall'Inter, con cui ha disputato 124 partite e firmato 12 gol in quattro anni di permanenza. Già alla prima stagione in blucerchiato, Candreva si è ritagliato un ruolo da protagonista nelle gerarchie di mister Claudio Ranieri, risultando a fine anno uno dei migliori giocatori della squadra per rendimento, collezionando 35 presenze e 5 gol.

Centrocampista completo, proprio la duttilità e la tecnica individuale di cui è dotato gli permettono di ricoprire varie posizioni. All'occorrenza può anche occupare la posizione di trequartista alle spalle delle punte, ruolo più volte assunto all'Inter sotto la guida di Luciano Spalletti.