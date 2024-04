Sampdoria, Borini: “Palermo? Pronti ad attutire la scossa del cambio allenatore”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante blucerchiato in vista della sfida: "A Palermo mi aspetto una Sampdoria sporca e maschia".

Mediagol ⚽️ 5 aprile - 09:18

"È fondamentale per tutta la città di Genova, per la Sampdoria e per tutte le persone che vengono aiutate a fare sport. È un'iniziativa storica, gode di ottimo supporto, e noi calciatori proviamo a essere gli esempi delle generazioni future, non solo in campo ma anche attraverso importanti iniziative come questa cui stiamo partecipando". Così Fabio Borini nel corso della 25ª edizione di "Stelle nello Sport - Il progetto che valorizza lo sport". L'attaccante della Sampdoria, reduce da quattro vittorie di fila, si è espresso anche in vista della sfida contro il Palermo del neo-tecnico Michele Mignani, in programma sabato al "Renzo Barbera". Ma non solo...

TERNANA -"Ternana? È una partita che volevamo, costruita su quel gioco e quelle giocate li, ed è uscita bene. C'è fiducia e consapevolezza in quello che possiamo e sappiamo fare, c'è più convinzione e questo si vede anche nell'atteggiamento della gestione delle partite. Abbiamo imparato a fare il calcio richiesto in Serie B, forse meno bello, e mister Pirlo punta al bel calcio, ma alle volte serve altro: di certo il progetto nostro non è a breve termine, si è visto il miglioramento di tutti, e Pirlo dovrà essere nel futuro".

BILANCIO -"Io ora sto bene, devo sempre mettere benzina dopo quello che ho avuto, ma ho sintonia con tutti. E chi mi è stato accanto sa cosa ho passato in questo lungo periodo, ho lavorato duramente per rientrare tre settimane prima e dare banalmente una voce in più nello spogliatoio: di questo non si parla tanto, ma in un gruppo conta anche questo, conta anche la presenza. Spero che i più giovani qualche parola la ricordino. Voglio che tutti si stia sul pezzo, come faccio io".

SUL PALERMO -"A Palermo mi aspetto una Sampdoria sporca e maschia, brava ad aspettare e ripartire, come all’andata, dove il pallino del gioco può averlo forse di più il Palermo. Ma noi siamo pronti ad attutire la scossa che loro possono avere dal cambio di allenatore. Abbiamo capito che la B può essere sporca e maschia, ma non parliamo ora di percentuali playoff, quelle le faremo a maggio: di certo, quello è il nostro obiettivo, e ogni posizione in più è guadagnata per avere il vantaggio della prima sfida in casa".

