Sampdoria, Audero piace alle big: “Futuro? Tema delicato. Ho un obiettivo”

Le dichiarazioni rilasciate dal Emil Audero: il giovane portiere della Sampdoria piace anche a Inter e Juventus

⚽️

"Questa Italia diverte tutti, siamo felici del cammino e vorremmo tutti che continuasse così". Lo ha detto Emil Audero, intervistato ai microfoni di Sky Sport. Diversi sono stati i temi trattati dal portiere della Sampdoria: dal cammino della Nazionale di Roberto Mancini e Euro 2020, al suo futuro. Anche Inter e Juventus, infatti, avrebbero puntato gli occhi proprio sul giovane estremo difensore classe 1997.

ITALIA -"L'Austria agli ottavi? Vedremo una gara con un coefficiente di difficoltà maggiore. L'Austria ha qualità, altrimenti non avrebbe passato il girone, ma l'Italia ha fatto vedere di essere all'altezza con un gruppo che rema tutto dalla stessa parte. La fase difensiva dà tantissima sicurezza, il fatto di non prendere gol deriva da un lavoro di tutta la squadra. C'è tanta gente con carisma ed esperienza, è un fattore importante. L'ingresso di Sirigu in campo? Penso che sia stato un messaggio chiaro, rendere partecipi tutti quanti dal primo all'ultimo. Non è stato un contentino, ma una scelta giusta".

L'ATTACCO - "Cosa deve temere l'Austria? La varietà degli attaccanti che la nostra Nazionale offre. I tre che hanno iniziato l'Europeo hanno fatto molto bene. Berardi? Quando rientra in area non ha solo il tiro, ma anche il passaggio filtrante. La classica giocata che faceva il Napoli di Sarri con Callejon e Insigne. Poi Mancini ha lo possibilità di mettere Chiesa che ti dà un'altra opzione, come tanti altri della rosa. Insigne? Un giocatore che negli anni ha fatto cose importanti, così come in questo Europeo. E' da anni che non si vedeva uno spirito così competitivo e amichevole all'interno della squadra. Immobile? In questi anni è stato il marcatore più importante in campionato. Qualcuno diceva che in Nazionale faticava, ma ha fatto vedere che non è così".

SOGNO NAZIONALE -"Ho fatto tutta la trafila azzurra, cominciando iniziato con l'U15 fino all'U21, anche se non è andata benissimo. Mi auguro di andare in quella maggiore, è uno degli obiettivi che mi sono sempre posto in questi anni, del resto è il sogno di tutti i ragazzi. Sono fiducioso. C'è tanto blucerchiato agli Europei. Vero, sono felice per Damsgaard, un ragazzo giovane e tranquillo che sta facendo bene con la Danimarca, così come Ekdal con la Svezia. Spero solo non si stanchino troppo per il ritiro della Samp...".

BUFFON AL PARMA -"Ho iniziato con lui, dal mondiale 2006 è stato il mio punto di riferimento, anche come persona visto che ho avuto la fortuna di allenarmi con lui. La sua è una scelta romantica, giusto che sia perché a lui piace mettersi sempre in gioco. Sono veramente felice per lui e spero possa fare il meglio possibile in questa nuova avventura".

FUTURO -"A Genova mi sento a casa, spero duri perché trovare un ambiente così non è semplice. L'interessamento delle big? Argomento delicato, ma fa sicuramente piacere, vuol dire che ho fatto buone cose. Io sono felice alla Samp, ho rinnovato, poi quel che sarà sarà", ha concluso Audero.