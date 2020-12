Sampdoria, Adrien Silva: “In blucerchiato per Ranieri. Sono pronto a rilanciarmi”

Parola ad Adrien Silva.

Il centrocampista portoghese della Sampdoria, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, racconta della sua crescita costante sul il piano fisico e di come si stia adattando nel campionato di Serie A. Tra gli argomenti trattati dal calciatore blucerchiato, anche quello relativo al rapporto con il compagno di Nazionale e stella della Juventus, Cristiano Ronaldo.

Queste le dichiarazioni dell’ex Leicester.

“Fisicamente mi sento sempre meglio, ora sto giocando con maggiore continuità, e mi mancava proprio questo per tornare a raggiungere i miei livelli. Sto per ritornare al massimo, ma a livello ambientale, in campo e fuori, ogni giorno va sempre meglio e il discorso vale pure per la mia famiglia, con quelle piccole cose che servono per stare bene. Mi sto adattando alla Serie A e sono contento. Cosa mi ha convinto a sposare la causa blucerchiata? Credo che sia stata una concomitanza di più fattori. Sicuramente per mister Ranieri, che ho avuto al Leicester e abbiamo vinto una Premier clamorosa, anche se una delle mie priorità era quella di trovare un club in cui il tecnico mi volesse con entusiasmo, convinto che io potessi aggiungere qualcosa alla squadra. La storia del Leicester appartiene al passato. Prima di dire sì alla Sampdoria, ho parlato con Bruno Fernandes, con Bruno Alves e pure Veloso. Tutti e tre conoscono bene questo Paese, mi hanno spiegato quanto sia competitiva la Serie A. Era ciò di cui avevo bisogno per tornare ad alti livelli. Il centrocampista ha poi aggiunto una nota sul suo compagno di squadra in nazionale e capitano del Portogallo, Cristiano Ronaldo – “Non lo sento spesso, ma in nazionale ricordo bene quanto fosse contento quando ci parlò del suo trasferimento in Italia. Ho un buon rapporto con lui. È un capitano vero, non solo perché indossa la fascia, ma pure per l’atteggiamento giusto”