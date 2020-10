Fiorentina-Sampdoria, Ranieri: “Siamo tornati squadra, che gol ha fatto Verre! Ramirez? Dico la mia”

Vittoria esterna e primo successo stagionale per la Sampdoria che ha superato 2-1 in trasferta la Fiorentina.

Il gol straordinario messo a segno da Valerio Verre ha permesso agli uomini guidati da Claudio Ranieri di portare a casa una vittoria importante. Le parole del tecnico blucerchiato rilasciate a Sky Sport.

“Le prime due sono state non-partite, ma ho finalmente rivisto una squadra compatta, convinta e che si aiuta: mi sono veramente piaciuti nonostante qualche errore, che ci sta sempre. Gaston Ramirez? Con Gaston ho un bellissimo rapporto, e gli ho detto che se era preoccupato non avrebbe giocato, altrimenti sì. Lui ha risposto da campione, non so se rimarrà. Il mercato mentre si gioca è una cosa assurda, tanto fanno tutto negli ultimi giorni: ma allora fatelo prima, perché così non va bene. Gol Verre? Bellissimo. Il ragazzo ha qualità e grossa determinazione: se parte Gaston Ramirez ma resta lui, sono contentissimo. Contentissimo per il ragazzo, insomma: può avere lo spazio che aveva Gaston l’anno scorso”.