Calciomercato Sampdoria, ipotesi Serie B per l’ex Palermo La Gumina: il club cerca di fare cassa. La situazione

Quale futuro per Antonino La Gumina?

Lo scorso 11 gennaio, la Sampdoria ha ufficializzato l’ingaggio di Ernesto Torregrossa, uno dei migliori attaccanti della Serie B. Il 28enne siciliano – che con il Brescia ha collezionato 128 presenze, 41 gol e 23 assist – ha firmato un contratto che lo legherà ai blucerchiati fino al 30 giugno del 2025, approdando alla corte di Claudio Ranieri con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro.

Ingaggiato Torregrossa, adesso, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, il club di Massimo Ferrero starebbe cercando di monetizzare in Italia per poter sbloccare la situazione legata proprio a La Gumina. Servirebbero, infatti, cinque milioni di euro per il riscatto anticipato dall’Empoli per poi mandare l’attaccante palermitano in prestito in B. “Osti e Pecini hanno grande fiducia nelle qualità di Nino, ma a Genova rischia di essere chiuso e perdere sei mesi. Ha bisogno di trovare spazio per tornare quello di Palermo”, scrive il noto quotidiano.

Ragion per cui, la Sampdoria starebbe cercando di trovare un accordo con Benevento e Spezia per il riscatto anticipato di Caprari e in alternativa di Chabot. A queste due trattative si aggiunge quella relativa a Federico Bonazzoli, che potrebbe non essere riscattato dal Torino e il cui futuro è tutt’altro che scontato.

Intanto, sulle tracce dell’ex Palermo vi sarebbero diverse società di Serie B, tra le quali il Pescara e la Cremonese. Seguiranno aggiornamenti…