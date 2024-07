Calciomercato Sampdoria, il ds Accardi ha un obiettivo: tentativo per Massimo Coda

Il nuovo direttore sportivo blucerchiato vuole costruire un organico capace di lottare per la promozione in Serie A.

Il nuovo direttore sportivo della Sampdoria Pietro Accardi è al lavoro per allestire e costruire un organico capace di lottare per la promozione in Serie A. Per questo motivo, secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", il club blucerchiato sarebbe pronto ad ingaggiare Massimo Coda. La dirigenza ligure, dunque, farà un nuovo tentativo dopo aver provato ad affondare il colpo la scorsa estate. L'attaccante di proprietà del Genoa, reduce dal prestito alla Cremonese, è richiesto da diverse squadre, "ma questa potrebbe essere la volta buona per il trasferimento alla Samp", si legge.