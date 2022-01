Calciomercato Sampdoria, Faggiano: “Sensi? Siamo fiduciosi, è la nostra prima scelta”

Il direttore sportivo della Sampdoria, Daniele Faggiano, fa il punto sul calciomercato in entrata e uscita dei blucerchiati, soffermandosi in particolare sulla trattativa relativa a Stefano Sensi

L'accordo con la Sampdoria e poi il gol decisivo in Supercoppa con l'Inter, per Stefano Sensi sono state settimane travagliate. Con l'infortunio di Correa, adesso Inzaghi non è più convinto di lasciare partire il centrocampista ex Sassuolo.