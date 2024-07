Calciomercato Sampdoria, è fatta per Tutino: accordo col Cosenza, cifre e dettagli

Gennaro Tutino è virtualmente un nuovo giocatore blucerchiato. Dopo l'ottima stagione in serie cadetta con la maglia del Cosenza , culminata con venti gol in trentacinque presenze, un vero e proprio record per l'ex Palermo, l'attaccante classe 1996 avrebbe sciolto le riserve relative al suo futuro, scegliendo di sposare il progetto Sampdoria . Decisiva la volontà dello stesso calciatore e dell’agente Mario Giuffredi , particolarmente legato al ds del club ligure Pietro Accardi .

Secondo quanto riportato da "La Repubblica", Tutino approderà alla corte di Andrea Pirlo con la formula del prestito oneroso (per una cifra vicina ai due milioni di euro), con riscatto obbligato alla prima presenza a febbraio. Per un totale di circa 3,5 milioni di euro più bonus da 500 mila euro in caso di promozione in Serie A. Il centravanti dovrebbe firmare, invece, un contratto triennale di un milione netto, con ulteriori premi legati a gol ed obiettivi.