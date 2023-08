Calciomercato Sampdoria, è fatta per Pedrola: jolly offensivo arriva dal Barcellona

Nuovo colpo di mercato della Sampdoria. La società blucerchiata ha raggiunto un’intesa con il Barcellona per il trasferimento di Estanis Pedrola. Il classe 2003 arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro. L’accordo - secondo quanto riportato da SampNews24 - prevede due clausole in favore dei blaugrana: una valida fino al 2025 per il riacquisto del calciatore al costo di 7 milioni di euro, l’altra legata al 50% della futura rivendita.