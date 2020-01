Calciomercato Sampdoria, dopo La Gumina altro colpo: preso Yoshida dal Southampton

La Sampdoria chiude un altro colpo last minute.

La sessione invernale di calciomercato chiuderà oggi alle ore 20, e per tale motivo i dirigenti dei club italiani si stanno muovendo per tentare di chiudere gli ultimi colpi fondamentali per rinforzare le proprie rose e cercare di dare una spinta importante per raggiungere gli obiettivi stagionali. Pochi minuti fa la Sampdoria ha chiuso un colpo importante per l’attacco: si tratta di Antonino La Gumina, arrivato in prestito con obbligo di riscatto.

Serie A, Sampdoria: i blucerchiati piazzano il colpo Nino La Gumina, i dettagli dell’operazione

Adesso i dirigenti del club blucerchiato hanno chiuso un altro colpo importante per la difesa, dopo l’arrivo di Lorenzo Tonelli: secondo quanto riportato da Sky Sport, la Sampdoria ha chiuso con il Southampton per l’acquisto di Maya Yoshida. Il difensore giapponese, classe ’88, lascerà dunque la Premier League dopo quasi otto anni e a breve sarà a disposizione di Claudio Ranieri.