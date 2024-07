Salernitana, ufficiale l’addio di Sottil: ecco chi sarà il nuovo allenatore

La dirigenza granata, dopo aver comunicato la separazione dal tecnico ex Udinese in seguito alla mancata cessione del club, ha scelto il successore.

E' terminata dopo pochi giorni l'avventura di Andrea Sottil sulla panchina della Salernitana, Dopo la mancata cessione del club alla Brera Holding, il tecnico ex Udinese ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni per via del ridimensionamento del progetto. Iervolino, infatti, darà continuità alla sua gestione societaria ma con minori investimenti, legati soprattutto ai ricavi provenienti dalle cessioni dei calciatori più importanti.