Salernitana, ufficiale il ritorno di Gondo: Castori riabbraccia l’ex Lazio

L'attaccante torna in granata dopo l'ultima stagione da protagonista con la maglia dei campani in Serie B

Il 24enne ivoriano è pronto a riabbracciare Fabrizio Castori e tutto il mondo granata, in seguito al ritorno in Campania dopo lo svincolo che lo ha formalmente liberato dalla Lazio. L'attaccante con passaporto italiano è stato uno dei principali attori protagonisti della cavalcata che ha portato il club di Salerno in Serie A. Cinque, nello specifico, le reti siglate da Gondo nell'ultima annata di Serie B, inclusa la decisiva doppietta che ribaltò il risultato nell'atteso scontro diretto contro il Venezia. Gondo ritrova dunque i suoi compagni e sarà a disposizione del tecnico granata già a partire dal prossimo incontro di campionato contro l'Atalanta. Ecco, di seguito, l'annuncio ufficiale del club campano: