Salernitana, tegola Ribery: caviglia ko, l’ex Fiorentina può saltare lo Spezia

Franck Ribery salterà con ogni probabilità il match contro lo Spezia: per il francese un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra

Nuovo stop per Franck Ribery. Nella giornata di ieri, gli uomini di Fabrizio Castori sono tornati in campo per iniziare la marcia di avvicinamento al match contro lo Spezia, in programma sabato 16 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio "Alberto Picco". Chi salterà il delicato scontro diretto contro gli Aquilotti è proprio l'esperto attaccante francese che, nel corso della seduta di ieri, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.