Salernitana-Schalke 04 0-0: Nicola non va oltre il pari contro la squadra di Kramer

Pareggio a reti bianche nell'amichevole tra Salernitana e Schalke 04

⚽️

Il secondo test agonistico del pre-season della Salernitana è andato in scena quest'oggi. Il match dei granata contro lo Schalke 04 di Frank Kramer è terminato 0-0.

Per Davide Nicola il modulo dell'undici di partenza è stato il consueto 3-5-2. Sepe in porta, Fazio, Radovanovic e Gagliolo a comporre il pacchetto difensivo. Mazzocchi e Jaroszynski sulle corsie, Capezzi, Coulibaly e Bohinen come terzetto di centrocampo e Ribery a sostegno dell'unica punta Kristoffersen.

Lo schieramento della compagine tedesca nella prima frazione di gioco è, invece, stato il seguente: Schwolow; Mohr, Kaminski, Yoshida, Brunner; Latza, Drexler, Kraus, Mollet; Butler, Polter.

Nel secondo tempo l'ex tecnico del Crotone ha cambiato diverse carte in tavola, modificando quasi tutti gli interpreti in campo: Fiorillo a difendere i pali; Galeotafiore e Mantovani a sostegno dell'unico difensore non sostituito Gagliolo; Kechrida sulla corsia di destra, Cavion, Iervolino e Boultam come inedito reparto di centrocampo, Sy a completare il quintetto; D'Andrea e Kristoffersen come riferimenti offensivi.

Un confronto di alto livello terminato in parità per i campani, rimasti in Serie A in seguito alla cavalcata finale di Ribery e compagni terminata con l'inaspettata salvezza.