Salernitana-Sassuolo, Nicola: “Produciamo numeri per vincere, risultati arriveranno”

Le dichiarazioni di Davide Nicola, tecnico della Salernitana, al termine della gara tra i granata e il Sassuolo

"Noi vogliamo sempre vincere, giochiamo per questo, degli altri mi interessa poco. Non sono scontento, so che possiamo fare di meglio ma la squadra ci mette cuore e idee, primi venticinque minuti di qualità assoluta ma abbiamo pagato su alcune uscite sbagliate. Il primo tempo è finito in difficolta, poi siamo riusciti a uscire bene in pressione riagguantando una partita non facile. Importano i tre risultati su quattro partite fatte, i ragazzi ci mettono l'anima e mi basta questo adesso. Sabatini? Credo che il direttore sia una persona molta autocritica, ha qualità morali e tecniche indiscutibili, non è certamente sua responsabilità se non abbiamo vinto una partita. Produciamo numeri chiari e certi per vincere, non molliamo mai a prescindere dall'avversario, raggiungeremo quello che vogliamo. Dobbiamo essere aggressivi e proporre gioco nelle due fasi di possesso e non, avere la capacità di trovare un giusto equilibrio che è il risultato del duro allenamento"