Salernitana, Sabatini: “Non possiamo più proporre ai tifosi un campionato da infarto”

Le dichiarazioni del direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, circa la prossima stagione agonistica e non solo

Parola a Walter Sabatini. Il direttore sportivo della Salernitana è intervenuto sulle colonne del noto quotidiano Il Mattino in vista della prossima stagione agonistica che sarà caratterizzata dalla pausa per il Mondiale in Qatar. Inoltre, l'ex ds del Palermo si è soffermato sui rebus contrattuali legati al futuro di alcuni calciatori dell'organico di Davide Nicola. Di seguito, le sue dichiarazioni.

NEXT STOP- "Il campionato in due fasi modificherà la preparazione atletica: bisogna stabilire come caricare prima i giocatori e come farli allenare dopo. È una prospettiva sconosciuta: daremo un po' di ferie a novembre. Le caratteristiche, invece, non cambieranno. La Salernitana di cosa e di chi ha bisogno? Cercheremo di trattenere questi ragazzi che si sono comportati bene, più 4-5 nuovi. Intanto sappiamo che non possiamo più proporre ai tifosi un campionato da infarto ma dovrà essere tranquillo. Anzi, tranquillo neppure mi piace: dico competitivo".

I CONTRATTI- "Situazioni diverse. Bonazzoli, tra gli italiani, è l'attaccante più forte, gioca un calcio sublime e ha la nostra stima incondizionata. C'è un'opzione di acquisto, ma prima di esercitarla bisogna parlare bene con il giocatore per capire che intenzioni abbia. E' ancora giovane ma non giovanissimo, ha quasi 25 anni e se sposa Salerno dovrà fare una scelta oculata, per un obiettivo. E' legittimo anche che alla sua età voglia fare un altro step. Ne parleremo. Capitolo Verdi? E' del Torino, è un prestito secco, ma scadenza 2023 quindi potere del Torino abbastanza limitato, insomma dipende più da lui. Bisogna vedere e capire i margini di manovra, perché è portatore di uno stipendio crasso, meritato ovviamente, merito suo".