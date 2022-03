Salernitana, Sabatini: “Credo nella salvezza, ora ogni gara come finali di Champions”

Le dichiarazioni di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, a proposito della situazione di classifica dei granata

Prestazioni migliorate ma situazione di classifica invariata per la Salernitana , ancorata all'ultimo posto con la salvezza distante nove punti. Otto partite al termine del campionato per sperare ancora di mantenere la Serie A , impresa in cui Davide Nicola , tecnico dei granata, è già riuscito alcuni anni fa con il Crotone . Finale di campionato cruciale, su questo si è soffermato Walter Sabatini , direttore sportivo del club di Iervolino , intervenuto ai microfoni di "LaCittà":

"Io ci credo ancora nella salvezza e non lo dico per essere di parte. E, poi, non ce la faccio più a vedere questi stupendi nostri tifosi con il magone per la sconfitta. Dobbiamo giocare da qui alla fine del campionato ogni partita come se fosse una finale di Champions. A cominciare da quella contro il Torino che per noi è come uno spareggio. Ora dobbiamo solo pensare a vincere, perché abbiamo bisogno di punti per restare in Serie A".