Salernitana, Sabatini: “Compito di Colantuono non facile, dobbiamo avere coraggio”

Le dichiarazioni di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, in vista della sfida di Serie A contro lo Spezia

Prima gara per la nuova Salernitana "allestita" dal direttore sportivo, Walter Sabatini . L'ex dirigente del Palermo ha raccolto il nuovo incarico in granata con l'obiettivo della salvezza, alla corte di Colantuono sono arrivati calciatori di spessore come Luigi Sepe , Simone Verdi , Diego Perotti e Ivan Radovanovic tra gli altri. I campani affrontano lo Spezia nella 24a giornata di Serie A . Il direttore sportivo della Salernitana è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d'inizio del match:

"Tensione pre-gara? Moltissima anche se andrei volentieri in albergo per ascoltarla via radio. La tensione è quasi insopportabile. Ho una grande voglia, anche con tante paure. Un calcio senza paura è improponibile. Un filo di paura devi avercela sempre. Dobbiamo avere coraggio, è la cosa più importante e penso che Colantuono sia stato molto bravo ad assemblare un gruppo nuovo. Gli abbiamo portato 11 giocatori nuovi e per un allenatore non è facile. Faremo del nostro meglio. Vado col mio istinto e lavoro anche la notte. Penso al passato, vedo e intavolo la trattativa. Al fulmicotone perché vado di fretta. Poi ci riesco, sempre. Abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Questa è una squadra istantanea che però guarda anche al futuro"