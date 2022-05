Salernitana, l’agente di Cavani: “Nessun contatto, non sappiamo nulla. Al momento…”

Walter Guglielmone, fratello e agente di Edinson Cavani, si esprime a proposito delle voci di un presunto interesse della Salernitana per l'attaccante ex Palermo

L'ambiente intorno alla Salernitana è esploso dopo la salvezza miracolosa conquistata all'ultima giornata, nonostante il 4-0 incassato all'Arechi contro l' Udinese . Entusiasmo che infervora tutta la piazza, a partire dal presidente Danilo Iervolino . Il patron granata nei giorni scorsi ha addirittura parlato di un tentativo per portare Edinson Cavani , attaccante uruguaiano ex Palermo e attualmente al Manchester United , alla corte di Davide Nicola .

A spegnere però, almeno per il momento, le speranze della Salernitana ci ha pensato Walter Guglielmone, fratello e agente di Cavani. Il procuratore è intervenuto ai microfoni di SerieAnews, di seguito le sue dichiarazioni: "Con noi nessun contatto, non sappiamo niente. È difficile al momento che Edi giochi per la Salernitana"