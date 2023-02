Salernitana-Juventus, Nicola: “Allegri saprà come motivare i suoi. Mercato…”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, presenta il match con la Juventus

Il match tra Salernitana e Juventus, in programma domani 7 febbraio alle 20:45, chiuderà la 21a giornata di Serie A. I bianconeri arrivano alla sfida dell'Arechi dopo esser approdati in semifinale di Coppa Italia eliminando la Lazio. In campionato però la compagine di Allegri viene da tre pesanti risultati negativi, in particolare la sconfitta per 5-1 contro il Napoli. Padroni di casa invece che sono tornati a vincere alla scorsa dopo cinque gare senza i tre punti. Solamente due lunghezze separano Juventus e Salernitana. In vista del match, il tecnico granata Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Ho una squadra che ha voglia di esprimere sè stessa con maggiore continuità. Sono convinto che possiamo crescere, tanto. Piano piano ci si conosce e io conosco loro. Ogni giorno mi accorgo di potenzialità e possibilità diverse. Vogliamo proseguire sulla nostra strada senza trascurare alcun dettaglio. Allegri? Ognuno ha le sue strategie, per la situazione virtuale che ha la Juventus ci può stare definirlo scontro salvezza ma parliamo di una squadra che ha vinto 8 partite consecutive senza nemmeno prendere gol. Poi hanno attraversato un momento particolare, ma per me è un match interessante, bello da giocare. Voglio vedere i progressi che abbiamo dimostrato a Lecce soprattutto sotto il profilo della compattezza e della volontà di aiutarsi a vicenda. Sono convinto che la Juventus saprà concentrarsi sul campo senza pensare ad altre situazioni. E' un avversario molto forte, su questo non ci sono dubbi. La Salernitana deve fare il suo percorso, è un'altra tappa importante utile per arrivare alla salvezza. Abbiamo qualità per metterli in difficoltà, pronti ad accettare qualunque verdetto a patto d'aver dato il 100% senza risparmiare nulla".

Il tecnico ex Crotone si è infine soffermato sulla sessione appena conclusa di calciomercato. La dirigenza granata ha puntellato la rosa con alcuni innesti, tra cui l'esperto centrale Troost-Ekong e il centrocampista ex Venezia Crnigoj. Interrogato anche sulla questione legata a Simone Verdi, che alla fine della fiera non ha accettato il ritorno alla Salernitana, il mister torinese risponde così:

"Per fortuna il mercato è finito, sulla vicenda Verdi non ho assolutamente nulla da dire. Se n'è parlato tanto, capitolo chiuso. Un giocatore come lui ci sarebbe stato utile, sotto questo aspetto dispiace che la trattativa non sia andata a buon fine. Ma questa rosa mi piace, mi soddisfa, devo accettare quanto succede. Ora possiamo concentrarci esclusivamente sul campo, lontani da chiacchiere virtuali che fanno parte del nostro lavoro".