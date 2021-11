Salernitana-Juventus, Colantuono: “Non siamo stati fortunati, secondo gol evitabile”

Le dichiarazioni del tecnico della Salernitana al termine della sfida persa per 2-0 contro la Juventus

La Salernitana si deve arrendere alla Juventus, i granata hanno ceduto per 2-0 alla compagine bianconera firmata dalle reti di Dybala e Morata. Una sconfitta che spedisce i campani all'ultimo posto in classifica, una prestazione che però non ha abbattuto il tecnico Stefano Colantuono che ha parlato così ai microfoni di Dazn.