Salernitana, Iervolino: “Spero nel miracolo sportivo. Abbiamo grande ds e tecnico ok”

Le dichiarazioni del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, in merito alle chances di salvezza della compagine di Nicola

Col trascorrere delle giornate e il perdurare di risultati negativi la conquista della salvezza per la Salernitana diventa sempre più una chimera. La nutrita rivoluzione in sede di calciomercato invernale attuata dal nuovo direttore sportivo, Walter Sabatini, ed il cambio di guida tecnica, con l'avvicendamento tra Colantuono e Nicola sulla panchina granata, non hanno ancora sortito gli effetti sperati. Tuttavia, il patron del club campano, Danilo Iervolino, non ha ancora intenzione di gettare la spugna finché la matematica concederà anche solo uno spiraglio di permanenza in Serie A a Ribery e compagni. Di seguito le dichiarazioni del presidente della Salernitana rilasciate a margine dell'assemblea pubblica di Confindustria Salerno tenutasi al teatro Verdi.