Salernitana, Iervolino: “Mertens in granata? Mai dire mai. No ad Allan, Nicola…”

Il calciomercato è entrato nel mese più caldo della sessione estiva della campagna trasferimenti 2022-2023. Ancora numerose le manovre in entrata ed in uscita che renderanno avvincenti questi giorni di sessione estiva, che terminerà il prossimo 1 settembre. Tantissimi i nomi illustri che nelle ulte settimane hanno trovato collocazione definitiva in vista della nuova stagione agonistica 2022-2023, da Dybala accasatosi alla Roma di Mourinho al ritorno di Pogba alla Juventus. Tra i nomi eccellenti ufficialmente ancora senza un contratto per quanto riguarda il prossimo campionato, il "Gallo"Andrea Belotti, che potrebbe raggiungere la "Joya" al club capitolino e Dries Mertens, jolly d'attacco ex Napoli che nelle ultime ore è stato anche accostato alla "vecchia signora", in qualità di vice Vlahovic. Sull'attaccante di nazionalità belga si è espresso anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, nel corso di una intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le dichiarazioni del patron del club granata.