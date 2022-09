Salernitana, Iervolino: “Contro la Juventus senza paura. Rovella? Ci piaceva”

La sfida Juventus-Salernitana è in programma domenica sera all'Allianz Stadium

"Bisogna avere sempre molto rispetto della Juventus, parliamo di una squadra fortissima che punta alla scudetto. Dal canto nostro dovremo provare a fare la nostra partita, con grande umiltà ma senza paura. Abbiamo le potenzialità per provare a fare punti ovunque". Lo ha detto Danilo Iervolino, intervistato ai microfoni di TuttoJuve. Diversi i temi trattati dal presidente della Salernitana alla vigilia della sfida contro la Juventus: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Davide Nicola, al momento della compagine bianconera, reduce dalla sconfitta rimediata in Champions League contro il PSG. Ma non solo... "Chi toglierei alla Juventus? Difficile rispondere a questa domanda, visti i tanti talenti nella rosa di Allegri ma credo che in questo momento Vlahovic sia sicuramente uno di quei giocatori in grado di spostare gli equilibri", le sue parole.

IL MATCH - "Oggi la Salernitana è una squadra rinforzata in ogni reparto che punta ad una salvezza serena, direi da lato sinistro della classifica. C’è grande entusiasmo e voglia di costruire un progetto a lungo termine che parte dalle giovanili e arriva alla prima squadra. Con il direttore De Sanctis in estate abbiamo lavorato per rinforzare la rosa e dare a mister Nicola tante alternative di qualità. Non so se la Juventus vincerà lo scudetto, la lotta in alto è molto agguerrita e le milanesi continuano ad essere in un ottimo stato di forma. La Salernitana ha tutte le potenzialità per salvarsi in modo tranquillo e togliersi anche qualche soddisfazione".

ADDIO DYBALA - "La Juventus ha vinto 9 degli ultimi 11 scudetti e per la storia che rappresenta è una squadra che va rispettata a prescindere. E’ vero non hanno più Dybala, ma hanno messo dentro giocatori importanti come Di Maria, Paredes o Bremer e in più possono contare su giovani di grandissima prospettiva come Gatti, Fagioli e Miretti. Dovremo restare umili e con i piedi per terra ma cinici e determinati per far valere le nostre qualità e il nostro calcio, con grande lucidità e determinazione. Rovella? Sì confermo, è un giocatore che ci piaceva molto e che abbiamo provato a raggiungere in estate. Non ci siamo riusciti ma siamo pienamente soddisfatti delle scelte fatte e delle operazioni concluse".

CHAMPIONS -"Squadre come la Juventus sono ormai abituate a fare i conti con tante partite ravvicinate e non credo che gli impegni in Champions possano condizionare o distrarre i bianconeri. Dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi e a restare concentrati sulla nostra partita per dare il massimo con grandissima convenzione in noi stessi e nei nostri mezzi. Non credo esista un momento giusto per affrontare una squadra come la Juventus. Questo è un campionato un po’ anomalo, partito in anticipo, con una sosta che condizionerà inevitabilmente il proseguimento della stagione. Ogni partita avrà una storia a sé e sarà importante farsi trovare preparati sempre contro qualsiasi avversario", ha concluso Iervolino.