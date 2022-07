Salernitana-Hoffenheim 2-2, Kristoffersen e Cavion rispondono a Kramaric e Rutter

Secondo pareggio consecutivo con una squadra di Bundesliga per la Salernitana

Dopo lo Schalke 04, un altro club della Bundesligaha sfidato la Salernitana in un match amichevole in Austria, questa volta in quel di Kitzbuhel. Contro l'Hoffenheim di Kramer, il tecnico Nicola ha optato per il modulo 3-5-2 composto da: Sepe; Motoc, Bogdan, Gagliolo; Mazzocchi, Cavion, Bohinen, Capezzi, Jaroszynski; Kristoffersen, Botheim.

Rispetto allo 0-0 contro i "Blu Reali", questo match è entrato nel vivo già dai primi minuti di gioco, con la firma al 7' del centravanti croato Kramaric che ha portato in vantaggio i biancazzurri. Reazione immediata da parte dei granata che dopo appena un minuto hanno colpito un palo con Kristoffersen. Il legno scheggiato è stato solamente il preludio della rete della Salernitana, arrivata al 16' e siglata proprio dall'attaccante norvegese che ha sfruttato abilmente la sponda offertagli da Cavion. Giornata dolceamara per Kristoffersen che alla mezz'ora si è conquistato un calcio di rigore ma sprecato clamorosamente dallo stesso ex Cosenza con una conclusione debole che non ha impensierito il portiere Baumann. Primo tempo intensissimo allo stadio Sportplatz Kitzbühel-Langau, con il nuovo vantaggio della formazione tedesca arrivato al 38' con Rutter, abile a finalizzare una ripartenza, con i granata che hanno raggiunto l'Hoffenheim solamente un minuto più tardi con la firma di Cavion, uno dei migliori in campo della gara considerando anche il precedente assist. L'intensità del match si è gradualmente affievolita nella ripresa, con la Salernitana che ha dapprima sofferto le incursioni avversarie, per poi cercare di impensierire Baumann.

La partita si è conclusa con il secondo pareggio consecutivo contro una squadra tedesca per la Salernitana. Questo pari può senz'altro trasmettere sensazioni prevalentemente positive al tecnico Nicola, considerata un'importante nona posizione conquistata dall'Hoffenheim nella scorsa Bundesliga, mentre lo Schalke 04 affrontato precedentemente, per essendo un club dal blasone importante in Germania, è di fatto una neopromossa nel massimo campionato tedesco.