Salernitana, fumata griglia per Bigon: c’è anche il Parma sul ds ex Bologna

L'affare che pochi giorni fa sembrava ormai concretizzato, rischia di saltare. Oggi incontro tra la dirigenza della Salernitana e Riccardo Bigon, direttore sportivo ex Bologna. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le due parti non sarebbero vicine per diversi aspetti, sia sul piano economico che tecnico. La Salernitana prepara quindi le alternative, spuntano infatti i nomi di Gianluca Petrachi, Filippo Fusco e Mauro Meluso.