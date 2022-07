Salernitana, De Sanctis: “Mercato? Obblighi delle liste sono un problema serio”

E' ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato. Quest'anno la Serie A prenderà avvio il 13 agosto, in vista della lunga pausa per i Mondiali in Qatar, i club dovranno essere pronti fra poco più di un mese. La Salernitana, dopo la salvezza miracolosa conquistata quest'anno, si prepara alla nuova stagione con a capo del mercato Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo. L'ex Roma è intervenuto in conferenza stampa affrontando il tema degli acquisti nel club granata: